Marina Orsini: «Les miracles existent»

Radio-Canada Marina Orsini dans Deuxième chance

Il y a près d’un an et demi, Marina Orsini perdait l’une après l’autre les deux émissions qu’elle animait à Ici Radio-Canada Télé. Après avoir encaissé le coup, elle a ensuite renoué avec la fiction dans la série Une autre histoire. Alors que nous avons appris récemment que la série documentaire Deuxième chance aura finalement une deuxième chance, le HuffPost Québec s’est entretenu avec la sympathique comédienne et animatrice pour discuter de ses projets.

«Après un an et demi de pause, c’est un merveilleux cadeau! Comme quoi les miracles existent!» s’exclame d’emblée Marina Orsini, quand nous lui demandons comment elle a accueilli la nouvelle d’une quatrième saison de Deuxième chance.

Cette série documentaire, qui a été diffusée à Ici Radio-Canada Télé entre 2016 et 2018, permet à des gens du public de retrouver une personne marquante dans leur vie pour clore «une expérience de vie bouleversante ou inachevée».

Pour Marina Orsini, c’est de la «belle télé», dont on a énormément besoin en ces temps un peu cyniques. Les nombreux commentaires qu’elle a reçus du public vont d’ailleurs en ce sens.

«C’est de la “feel good tv”, commente-t-elle. C’est vraiment du documentaire; on n’est pas dans la téléréalité, on est loin du sensationnalisme», a-t-elle affirmé.

«Les gens qui nous écrivent rêvent depuis 30, 40, même 50 ans de retrouver quelqu’un.» - Marina Orsini

«Nos démarches leur permettent de clore un épisode de leur vie, de boucler certains épisodes qui sont restés sans réponse.»

L’animatrice cite d’ailleurs une histoire qui l’avait particulièrement touchée (même si elle prend soin de préciser que toutes les histoires ont été bouleversantes) – celle de Marie-Fidèle, diffusée lors de la troisième saison. Marie-Fidèle est une survivante du génocide rwandais qui avait fui le pays avec ses deux enfants alors que son mari venait d’être assassiné. Elle était à la recherche du fils aîné de son mari, né en Europe de l’Est.

«Ça tient du miracle, une histoire comme ça! lance Marina Orsini. Nous avons retrouvé le fils, qui ne savait même pas que son père avait été massacré dans le génocide du Rwanda...»

«Je suis un meilleur être humain»

Marina Orsini est très heureuse de retrouver l’équipe de Deuxième chance. Pour la quatrième saison, son ancien coanimateur Patrick Lagacé n’était pas disponible. C’est donc la journaliste Monic Néron (derrière la série documentaire Le dernier soir) qui le remplacera – «une femme formidable, adorable, brillante et sensible» selon sa nouvelle collègue, qui trouve que ce nouveau rôle lui va à merveille.

Radio-Canada Monic Néron et Marina Orsini.

Marina croit d’ailleurs qu’animer cette série l’a profondément changée, comme être humain.

«Je suis un meilleur être humain – en tout cas je l’espère. Et quand tu la regardes aussi, je crois. C’est la mission de cette émission: jeter un regard bienveillant sur l’humanité. On a tendance à toujours nous renvoyer une image négative de l’humanité, mais l’être humain n’est pas seulement mauvais. Si on parlait des beaux côtés?»

«Je me suis rendue compte que ça me passionnait encore»

Depuis 2019, Marina Orsini interprète Anémone, une femme qui découvre qu’elle est atteinte de la forme précoce d’Alzheimer, et qui décide de retrouver les enfants qu’elle a abandonnés pour les avertir qu’ils ont peut-être le même gène qu’elle.

C’est un retour à la fiction pour la comédienne devenue animatrice, qui n’avait pas interprété de personnage depuis cinq ans – une aventure dans laquelle elle a plongé avec bonheur.

Yan Turcotte/DATSIT Sphère Marina Orsini interprète Anémone dans la série «Une autre histoire».

«Je le dis gentiment: je ne me suis pas ennuyée. J’étais occupée ailleurs et passionnée par mes shows. Au contraire, ça m’a fait du bien de prendre du recul. Et quand un cadeau comme Une autre histoire est arrivé, j’ai plongé. Je ne m’en rendais pas compte… mais oui, ça m’a manqué. Quand j’ai retrouvé le maquillage, la coiffure, le texte, les autres comédiens… je me suis rendue compte que ça me passionnait encore.»

Elle est ravie de jouer les textes de Chantal Cadieux, à travers son rôle d’Anémone.

«C’est une fille très introvertie, alors que moi je suis quelqu’un de pas mal extravertie. C’est intéressant, d’aller nager dans ces zones-là. Même si malgré tout, elle me ressemble un peu!»

«Une autre histoire» est diffusée les lundis à 20h sur Ici Radio-Canada télé, et est disponible en rattrapage sur Ici tou.tv. La quatrième saison de «Deuxième chance» sera diffusée au cours de l’année 2020-2021 sur Ici Radio-Canada télé, et les trois premières saisons sont disponibles sur ici tou.tv. L’équipe de «Deuxième chance» est présentement en recrutement. Tous ceux qui voudraient soumettre leur candidature afin de retrouver une personne significative peuvent le faire via le site web de l’émission.