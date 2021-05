«Trois fois par jour» passe du web à TVA

Marilou avait une bonne nouvelle à annoncer aux fidèles de Trois fois par jour , ce mardi 9 février, confirmant que la marque allait passer du web à la télévision l’automne prochain, sur les ondes de Zeste et de TVA. Rien de moins.

Ce nouveau rendez-vous culinaire, qui aura pour titre Trois fois par jour et vous proposera le mélange habituel de rencontres, de collaborations et de recettes ayant fait le succès de ce genre d’initiatives.

La série sera diffusée durant dix semaines, à raison d’un rendez-vous hebdomadaire sur les ondes de TVA, et de trois sur les ondes de Zeste.

« Transmettre de façon accessible et déculpabilisante la cuisine pour en arriver à préparer des plats bons et appétissants. Voilà, l’essence de ce concept québécois, créé à l’image de Marilou et pour lequel Québecor Contenu aura le plaisir de collaborer l’automne prochain», a déclare Denis Dubois, vice-président contenus originaux pour Québecor Contenu, par voie de communiqué.