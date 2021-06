Marie-Mai et David Laflèche font désormais maison à part

Instagram/mariemaireal

Marie-Mai deviendra cet automne la plus récente star québécoise à avoir sa propre émission de rénovation, Chez Marie-Mai, qui sera diffusée sur les ondes de Canal Vie.

Mais au-delà des traditionnels conseils déco (une gracieuseté du designer Erik Maillé) et de la chance de voir les pièces de sa nouvelle demeure de Saint-Sauveur s’embellir sous nos yeux, l’émission explorera également la nouvelle dynamique familiale et de couple de la chanteuse et de son conjoint des quatre dernières années David Laflèche, avec qui elle a eu une petite fille, Gisèle.

Marie-Mai révèle en effet qu’elle a décidé d’acheter une maison seule. Un choix s’inscrivant dans une longue démarche qu’elle a entreprise il y a quelques années pour travailler et tenter de «se rapprocher» d’elle-même.

«Ça me rend vraiment fébrile, très émotive et très fière de moi. Moi qui a toujours vécu avec quelqu’un, qui a toujours partagé un espace commun, j’avais envie de découvrir un peu mon autonomie, mon indépendance. Je sais que, de l’extérieur, ça peut avoir l’air d’être un mode un peu inhabituel, parce qu’on n’est pas séparés, Dave et moi, mais on essaie des choses différemment», explique-t-elle notamment, dans un extrait de l’émission dévoilé ce lundi 17 août.

«Aujourd’hui plus que jamais, c’est important de sortir un peu du mode conventionnel. Quand l’amour est là, à quoi ça ressemble le quotidien? À quoi ça ressemble la réalité? On s’en fout, dans le fond.»

Il faudra voir également comment la réalité des derniers mois et les contraintes avec lesquelles nous devons encore composer auront eu un impact sur le projet et la vision de la star, qui désire visiblement sortir de sa zone de confort, et ce, autant en ce qui a trait à sa façon de consommer, qu’à sa manière de concevoir les notions de famille, d’amitié, de parentalité, de carrière et de santé.

Plus tôt cette année, Marie-Mai avait mis en vente sa superbe propriété de Sainte-Adèle. Et comme vente de maison rime souvent avec séparation, la principale intéressée avait rapidement fait taire les rumeurs à cet égard en dévoilant les motivations derrière cet important changement.

«On est loin des voisins, il n’y a pas beaucoup d’enfants dans notre quartier. Si on pense famille, ça pourrait marcher, mais on a envie d’essayer autre chose [...] Je rassure tout le monde : tout va très bien. Ma vie de couple va très bien. C’est vraiment qu’on aime être en mouvement, évoluer et voir où la vie nous mène», avait-elle notamment expliqué.