Marie-Mai dédie une chanson inédite à sa grand-mère et aux aînés

«À l’époque grand-maman, je voulais te rendre hommage en musique et en paroles. J’ai donc fouillé au fond de moi-même pour t’exprimer tout l’amour et le respect que j’ai pour toi. Tu as reçu cette chanson avec beaucoup d’émotions et nous avons pleuré, ensemble, serrées dans nos bras», confie la principale intéressée.

«Avec la situation actuelle, j’ai eu envie de la ressortir et de la dédier aussi à tous nos aînés, et tout particulièrement ceux souffrant d’isolement. Nos aînés sont nos racines, nos piliers, nos fondations et nous avons le devoir de les respecter et de les aimer toujours plus fort. Ils ont encore tant à nous offrir et nous avons encore tellement à leur donner.»