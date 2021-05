Marie-Mai à la barre de «Big Brother Célébrités»

Après nous avoir ouvert les portes de sa nouvelle maison en rénovation ( et de sa nouvelle vie ) cet automne, Marie-Mai animera cet hiver l’adaptation québécoise de Big Brother Célébrités, a annoncé Bell Média, ce lundi 26 octobre.

Évidemment habituée des grands plateaux de téléréalité, Marie-Mai sera à la barre des soirées d’éliminations du dimanche soir, en plus d’être le seul contact des candidats avec l’extérieur, tandis que les quotidiennes seront décrites et commentées par un narrateur.

«J’ai été intriguée par l’idée de cette adaptation québécoise, bien différente de ce à quoi nous sommes habitués au Québec. Ce qui m’attire de cette production, c’est la grande aventure humaine qui s’y vivra, l’ouverture d’esprit et l’inclusion qui seront au cœur de ce projet, tout comme le dépassement de soi qui donnera lieu à des moments de télé mémorables», a déclaré Marie-Mai, par voie de communiqué.

Les participants qui auront bien voulu mettre leur vie sur pause pendant quelques semaines pour prendre part à l’aventure seront issus de «tous les horizons de la sphère publique». Noovo évoque la présence de personnalités artistiques et sportives, ainsi que d’influenceurs.

Le principe de Big Brother est déjà bien connu : des concurrents doivent user de stratégie et mettre à profit leurs aptitudes psychologiques, physiques et sociales pour remporter des épreuves et ainsi éviter l’élimination pour espérer remporter les grands honneurs.