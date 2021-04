Marie-Ève Janvier quitte «L'amour est dans le pré» et passe à TVA

«Je savais qu’un jour ça allait arriver. C’était déjà honnêtement incroyable que ça dure depuis aussi longtemps [...] Cette aventure m’aura marquée à jamais, étant déjà ma première vraie expérience télé à titre d’animatrice, la toute première fois où on me faisait confiance dans ce nouveau rôle dans ma vie de chanteuse (mon prix Gémeaux aura été la cerise sur le sundae!) et puis la rencontre de dizaines et de dizaines de gens bons, vrais, honnêtes, passionnés, heureux, amoureux», a-t-elle déclaré.

Chaque semaine, Marie-Ève Janvier revisitera la carrière et les personnages marquants de deux comédiens ayant déjà partagé l’écran dans une même série. Le tout sera agrémenté des témoignages de téléspectateurs et de la participation d’invités-surprises, qui contribueront à raviver de nombreux souvenirs.

«TVA se réjouit d’accueillir Marie-Ève Janvier dans sa belle et grande famille. Nous sommes choyés qu’elle ait décidé d’entreprendre un nouveau chapitre professionnel avec nous grâce à ce beau projet qu’est À tour de rôles. Sensible et près des gens, nous sommes persuadés qu’elle saura relever le défi haut la main et toucher nos téléspectateurs», a déclaré Nathalie Fabien, directrice principale, Chaînes et programmation, au sein du Groupe TVA, par voie de communiqué.