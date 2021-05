Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau attendent leur deuxième enfant

«Ma belle brune, demain c’est ta fête… et c’est toi qui me fais le plus beau des cadeaux! Au printemps, je serai à nouveau papa et Léa sera une grande soeur pour la première fois! Je t’admire et je t’aime beaucoup. Je suis privilégié d’avoir une si belle place dans ta vie», a déclaré pour sa part Jean-François Breau.