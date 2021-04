Les marchés boursiers nord-américains ont rebondi mardi

Sur le TSX, le secteur des matériaux a été le plus solide, prenant plus de 9 % alors que le cours de l’or repassait au-dessus de la barre des 1500 $ US l’once.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a cédé 1,75 $ US à 26,95 $ US le baril, tandis que celui de l’or a grimpé de 39,30 $ US à 1525,80 $ US l’once. Le prix du cuivre a pour sa part perdu 7,9 cents US à 2,31 $ US la livre.