Les marchés européens ne parviennent pas à rebondir, mais Wall Street finit fort

Dans le vert à l’ouverture, plusieurs Bourses européennes ont viré en territoire négatif et ont clôturé en repli à Paris (-1,51%), Francfort (-1,41%), Londres (-0,09%), Madrid (-3,21%), Milan (-3,28%), Amsterdam (-1,21%), Bruxelles (-0,61%) et Lisbonne (-0,69%).

TIMOTHY A. CLARY via Getty Images

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a finalement bondi de 4,89%, tandis que le Nasdaq, à forte coloration technologique, a pris 4,95% et que l’indice élargi S&P 500 est monté de 4,94%.

Les marchés européens semblaient, eux, rassurés mardi matin par la remontée des prix du pétrole et par des espoirs de mesures budgétaires pour lutter contre le coronavirus. Les Bourses asiatiques avaient même relevé un peu la tête.

Mais un revirement s’est produit en toute fin de séance, alors que les cours du pétrole connaissaient un petit coup de mou et que la promesses d’actions de soutien à l’économie tardaient à se concrétiser.

“Il y a énormément de points d’interrogation et on est toujours dans la phase ascendante du nombre de malades du coronavirus”, a-t-il ajouté.

Porte ouverte russe

Les cours du pétrole ont finalement repris de l’élan en fin de journée, pour terminer en hausse d’environ 10% le baril à New York et 8% à Londres. La tendance haussière a permis aux places financières des États pétroliers du Golfe de fortement rebondir mardi, après deux jours de pertes massives.

Mardi, le ministre russe de l’Énergie, Alexandre Novak, a déclaré ne pas “fermer la porte” à l’alliance entre l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et la Russie pour stabiliser le marché du pétrole.

Question de timing

Aux États-Unis, Donald Trump a promis de présenter un plan de soutien aux entreprises et aux ménages face au coronavirus, qui lui permettrait de préserver un de ses principaux arguments de campagne dans la course à la Maison-Blanche, la solidité de l’économie du pays.

Le président américain a notamment évoqué “une coupe possible dans les charges et cotisations sociales” devant être discutée entre des membres de son administration et des responsables du Congrès.