Une imposante foule marche pour la reprise des sports au Québec

La classe politique réagit

Sur les réseaux sociaux, la ministre Charest a invité les jeunes présents à la manifestation à “démontrer une fois de plus que vous êtes mobilisés dans la lutte contre cette pandémie et que vous êtes les premiers ambassadeurs d’une reprise sécuritaire du sport”.

“Ils sont plus déprimés et on voit que les taux de consommation de drogue et d’alcool ont augmenté chez les jeunes”, a rappelé la députée de Gaspé.