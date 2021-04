Marc Labrèche signe une délicieuse parodie de l'émission «La joute»

Marc Labrèche s’est - et nous - a fait plaisir cette semaine, dans le cadre de l’émission Cette année-là diffusée ce samedi 16 janvier, en se payant tour à tour la tête de Paul Larocque, d’Emmanuelle Latraverse et de Mathieu Bock-Côté dans une savoureuse parodie de l’émission La joute , diffusée en temps normal sur les ondes de LCN.

«Je n’avais pas, moi non plus, fait mon entrée dans ce bas monde, mais je peux vous assurer que ça ne m’empêchait pas d’avoir déjà plusieurs opinions», a aussitôt rétorqué Mathieu Bock-Côté.

«Je pense qu’on a fait le tour, et qu’on l’a fait sans trop déranger les gens grâce, entre autres, à mon agréable faciès d’homme responsable et de bon père de famille qui rassure les ménagères», a lancé Paul Larocque pour mettre un terme à la rencontre, nous rappelant qu’à TVA «on pense à vous, et on pense pour vous».