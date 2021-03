Pour sa première parodie de la saison, Marc Labrèche se paie le trio Legault-Arruda-McCann

Question de frapper un grand coup pour amorcer la nouvelle saison d’une année dont on se souviendra longtemps, le seul animateur qui aime encore plus se costumer que Justin Trudeau s’est glissé tour à tour dans la peau du Dr Horacio Arruda, du premier ministre François Legault, et de l’ex-ministre de la Santé Danielle McCann. Question de nous faire revivre les fameux points de presse quotidiens du début de la pandémie.