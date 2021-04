Marc Labrèche renoue avec son Christian Bégin intérieur... avec beaucoup de vino

Marc Labrèche s’est fait - et nous a fait - plaisir dans le cadre de l’édition de Cette année-là diffusée ce samedi 14 mars. L’animateur s’est de nouveau glissé dans la peau de l’animateur et comédien Christian Bégin, avec qui il a discuté de l’année 1970, de ses nombreux projets… et de ses insécurités de mâle du XXIe siècle.