Marc Labrèche lève le voile sur les (fausses) auditions de «Big Brother Célébrités»

Alors que la tension a monté d’un cran dans le plus récent épisode de Big Brother Célébrités , Marc Labrèche nous a proposé de (faux) extraits inédits des auditions ayant précédé la téléréalité, dans la plus récente édition de l’émission Cette année-là, diffusée ce samedi 27 février.

Le tout en donnant l’opportunité à chacun de se faire valoir, et d’expliquer ce qu’ils apporteraient respectivement à l’émission, en plus de révéler leurs raisons de vouloir y participer

«Ce serait un privilège d’être enfermée dans une maison et de me faire insulter, trahir et jouer dans le dos. Je le vois comme une occasion unique de grandir, de me transformer. Ce n’est pas donné à tout le monde de se faire humilier publiquement devant des centaines de milliers de personnes», résume parfaitement, pour sa part, Isabelle Boulay.