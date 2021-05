Marc Labrèche se glisse dans la peau d'une Céline Dion un peu tannée des imitations

À quelques semaines de la sortie au Québec d’Aline, le film de Valérie Lemercier «librement» inspiré de la vie de Céline Dion (rebaptisée Aline Dieu pour les besoins du long métrage), la diva parodiée, tel le Eminem d’une certaine époque, a voulu affirmer haut et fort qu’elle était la seule, l’unique, la vraie Céline Dion.

Ce qui est franchement très bien pensé dans le contexte d’une telle parodie, inspirée des vidéos promotionnelles de la chanteuse, où plans trop léchés voulant tout et rien dire, jeux de miroir, surabondance de gestes et métaphores pour le moins surprenantes sont à l’honneur.

«Les gens, ils m’imitent partout. Ce sont des gens qui n’ont pas ma face, et qui ne sont pas moi, mais qui font comme s’ils étaient moi. Mais ils ne peuvent pas être moi, parce que moi, je suis là», explique d’abord la chanteuse de la façon la plus limpide qui soit (ou pas), avant de communiquer beaucoup plus clairement son ras-le-bol face à cette situation.