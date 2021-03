Quand Marc Labrèche invite Maripier Morin et Brandon Prust à «À table avec mon ex»

Marc Labrèche a frappé trois fois plutôt qu’une, ce samedi 30 novembre, dans le cadre de l’émission Cette année-là , en parodiant à la fois Maripier Morin, Brandon Prust et l’émission de téléréalité À table avec mon ex.

Réunis autour d’une table, les deux ex en question tentent de faire le point sur leur relation passée et ce qui n’a pas fonctionné, mais la conversation prend rapidement une tournure, disons, animale (dans tous les sens du terme).

«C’était dur d’être dans la peau d’une hockey wife, parce que je n’ai jamais aimé ça, le hockey, et je ne suis pas une wife, je suis une chick. Et je n’en pouvais plus de te faire vivre. Tu m’as pris pour une valise», réplique aussitôt Maripier Morin, avant de frapper abondamment sur la table, satisfaite.