Blocage des voies ferrées: pas question d'ordonner une intervention policière

Quelques heures plus tôt, à Ottawa, le chef par intérim du Parti conservateur reprochait au premier ministre d’être en voyage et réclamait une intervention policière.

Le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, va plus loin. Il croit que “c’est très possible que ça puisse dégénérer” si la police intervenait, comme le suggère M. Scheer.

“Je rappelle qu’on est un État de droit. On reconnaît le droit de manifester, mais ça doit être fait (...) suivant les lois”, a-t-il dit une fois de plus, en regrettant la “semaine difficile” qu’ont eu à vivre “beaucoup de Canadiens”.

“On est tous saisis du besoin de régler ce problème. On est tous reconnaissants du fait qu’il faut faire respecter la loi. On est tous reconnaissants du fait qu’il faut, également, se tourner vers la réconciliation et on marie les deux pour trouver une solution”, a-t-il offert.