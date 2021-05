Manon Rhéaume se joint à l'équipe de RDS

RDS a annoncé, ce lundi 26 octobre, que Manon Rhéaume allait se joindre à l’équipe de l’émission L’Antichambre, et ce, à compter de ce soir.

L’ancienne gardienne de but participera chaque lundi au segment Sur son 33, dans lequel elle fera part de ses opinions sur l’actualité dans le monde du hockey.

«Nous sommes très fiers que Manon ait accepté de se joindre à l’équipe d’experts de RDS. Son parcours unique dans le hockey professionnel, ses connaissances et la pertinence de ses opinions à propos du hockey d’aujourd’hui font d’elle un ajout parfait au groupe déjà en place à RDS», a déclaré Charles Perreault, vice-président (Nouvelles) à RDS, par voie de communiqué.

«RDS me propose une nouvelle façon de vivre ma passion pour le hockey et j’ai hâte de renouer avec le public québécois», a déclaré pour sa part la principale intéressée.

En 1992, Manon Rhéaume était devenue la première - et la seule - femme de l’histoire à prendre part à un match de la Ligue nationale de hockey, défendant le filet du Lightning de Tampa Bay au cours d’un match préparatoire.

En plus d’être conférencière, Manon Rhéaume est particulièrement active dans le milieu du hockey mineur, agissant à titre d’entraîneuse pour une équipe des moins de 12 ans, en plus d’être coordinatrice pour le programme de hockey féminin Little Caesar, associé aux Red Wings de Détroit.