La voici enfin, la nouvelle académie de «Star Académie»

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, la directrice de l’académie, Lara Fabian, vous propose d’en apprendre un peu plus sur ce lieu suffisamment spacieux pour accueillir chanteurs, professeurs et techniciens, et surtout permettre à tout ce beau monde de respecter les mesures sanitaires en vigueur et les règles de distanciation physique.