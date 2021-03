Une manifestation pour «sauver le karaoké» prévue dimanche

Jose Luis Pelaez Inc via Getty Images

Le karaoké à bien mauvaise presse ces jours-ci. Et pour cause. À Québec, une éclosion a récemment été liée à un bar karaoké, le Kirouac. Aucune accusation ne sera retenue contre le propriétaire du bar, mais cette fameuse soirée du 23 août aurait entraîné la contamination d’au moins 52 clients. Parmi les six écoles de la région qui rapportent des cas, trois seraient liées à cette soirée.