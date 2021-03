Manifestation: les infirmières revendiquent leur droit de prendre des vacances

Le 21 mars, le gouvernement a adopté l’arrêté ministériel 2020-007, en vertu duquel les gestionnaires du réseau de la santé obtenaient plus de pouvoirs, dont celui de suspendre ou d’annuler les congés de toute nature, incluant les vacances déjà autorisées, et celui de modifier leurs horaires de travail.

Une question de postes non comblés, selon Legault

«Depuis qu’on est au gouvernement, depuis un an et demi, on a beaucoup augmenté le nombre de postes, à peu près à tous les niveaux, infirmières, préposés et autres, mais malheureusement, beaucoup de postes sont restés non comblés», a-t-il déploré.