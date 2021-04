La santé avant les profits, exigent des employés de Dollarama

MONTRÉAL — Une soixantaine d’employés de Dollarama et de sympathisants ont manifesté samedi à Montréal pour réclamer de meilleures mesures de santé et de sécurité afin de lutter contre la COVID-19 .

Derrière les murs de ses entrepôts et de son centre de distribution, le détaillant québécois se contente du strict minimum et viole même parfois la loi, a allégué Mostafa Henaway, du Centre des travailleurs et travailleuses immigrants, l’organisateur de la manifestation.