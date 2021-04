Manifestation à Montréal pour la journée mondiale de mobilisation climatique

Vers 13 h, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à la Place du Canada, à l’intersection de la rue Peel et du boulevard René-Lévesque, pour entreprendre la manifestation qui s’est dirigée vers l’est sur la rue Sherbrooke. Une heure plus tard, ils étaient des milliers.

La coalition demande l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2030, mais aussi la régularisation par les États canadien et québécois de toutes les personnes migrantes, la reconnaissance pleine et entière du droit des nations autochtones à l’autodétermination et le définancement, la démilitarisation et la décolonisation des services de police.

«C’est présentement la bataille urgente, parce que notre premier ministre a beau se draper de vert quand ça fait son affaire, ce qu’on constate c’est qu’il encourage fortement des projets qui vont annuler tous les efforts qu’on a pu faire au Québec ces dernières années et qui vont s’assurer que jamais on ne va atteindre nos cibles, qui sont déjà insuffisantes», a expliqué François Geoffroy, le co-porte-parole de La Planète s’invite au Parlement.

Manifester en anglais... puis en français

«Je suis ici parce qu’il y a une relance économique qui doit se faire dans le respect du climat. Mais c’est vrai qu’il semble y avoir beaucoup de messages et je suis arrivé ici un peu mêlé. Je suis arrivé il y a trente minutes et ça me déçoit un peu de Montréal, il y a une belle jeunesse francophone qui est prête, qui a fait ses pancartes en français, mais j’ai confiance qui devrait avoir plus tard des discours en français un peu plus axés sur nos réalités» a indiqué l’artiste indépendantiste.