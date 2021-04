Pas de police dans les domiciles sans mandat, pour l'instant, dit Guilbault

Selon la cheffe de l’opposition officielle, le temps est venu pour le gouvernement de “recadrer” le Dr Arruda, qui tient des propos “plus que nonchalants” et adopte “une attitude qui est irresponsable” sur une question sensible, a déploré Dominique Anglade, dans une entrevue téléphonique à La Presse Canadienne mercredi.

“Le gouvernement doit arrêter de semer le doute sur des enjeux aussi importants que ceux-là. On est censé être en gestion de crise. On ne peut pas avoir des messages ambigus et des messages flous sur des éléments aussi sensibles dans le contexte actuel”, a-t-il dit, annonçant que son collègue Alexandre Leduc allait déposer une motion en Chambre pour forcer le gouvernement à clarifier sa position et exclure l’ajout de pouvoirs aux policiers pour entrer dans les domiciles sans mandat.