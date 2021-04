Malgré une popularité record, Legault commence déjà à préparer sa sortie

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

En entrevue à La Presse canadienne, cette semaine, en marge de la mission qu’il dirigeait en Californie, M. Legault a dit qu’il n’entendait pas déroger à son plan de match: il sera sur les rangs en 2022 pour obtenir un second mandat. Et s’il l’obtient, il prévoit partir dans la seconde moitié du mandat.

«Pouvons-nous être meilleurs, être plus fiers d’être Québécois? C’est ça qui me motive, ce n’est pas la question du pouvoir.»

La durée et le nombre de mandats n’ont donc aucune importance pour lui, assure-t-il, disant être motivé par une seule chose en politique, un seul objectif: «Pouvons-nous être meilleurs, être plus fiers d’être Québécois? C’est ça qui me motive, ce n’est pas la question du pouvoir.»