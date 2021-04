Découvrez les premières images du manoir de «Big Brother Célébrités»

C’est ce dimanche que débutera la grande aventure de Big Brother Célébrités. Question de rendre l’attente un peu plus insoutenable, Noovo a dévoilé, ce vendredi 8 janvier, les premières images de la somptueuse demeure dans laquelle les participants joueront de ruse et mettront en valeur leurs habiletés au cours des trois prochains mois.

Tel que révélé en décembre dernier, l’émission se déroulera entre les murs d’un immense manoir de 28 000 pieds carrés situé à L’Île-Bizard. Il s’agit d’ailleurs de la plus grande maison de l’histoire de la téléréalité, toutes éditions confondues.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les candidats vivront dans l’opulence cet hiver (comme vous pouvez le constater dans la galerie ci-dessous.

Jusqu’à maintenant, le chanteur et comédien Claude Bégin, le boxeur Jean Pascal, la drag queen Rita Baga (Jean-François Guevremont de son vrai nom), l’influenceuse Lysandre Nadeau et l’animatrice Geneviève Borne ont été confirmés comme participants de cette première édition.

Le principe de Big Brother est déjà bien connu: des concurrents doivent user de stratégie et mettre à profit leurs aptitudes psychologiques, physiques et sociales pour remporter des épreuves et ainsi éviter l’élimination pour espérer remporter les grands honneurs.