La mairesse Plante lance une bd inspirée de son cheminement en politique

L’autrice est appuyée dans le livre par l’illustratrice primée Delphine Côté-Lacroix. Le bouquin a aussi été publié en anglais sous le titre «Okay, Universe: Chronicles of a Woman in Politics».

«Pour moi, le roman graphique a toujours été le format que je voulais, a affirmé Mme Plante lors d’une entrevue au bureau de l’éditeur de son livre, XYZ. Je crois que c’est plus accessible et amusant.»

On y retrouve également des croquis et des anecdotes que la politicienne a commencé à coucher sur papier en 2013, lors de sa première tentative pour se faire élire au conseil municipal de Montréal. Quatre ans plus tard, elle est devenue la première femme à diriger la métropole après la défaite électorale surprise du maire sortant et politicien d’expérience Denis Coderre.