Maipoils: Safia Nolin affiche fièrement sa pilosité

Plus précisément, ce mouvement a pour but d’encourager les femmes à «se laisser retrouver un épiderme au naturel pour voir si la beauté peut en émaner», pour ainsi célébrer la diversité des corps, et tenter de venir à bout des préjugés.

«Le but est avant tout de mettre à profit nos têtes pensantes et nos corps aimants pour permettre à notre société de grandir dans des modèles plus diversifiés et donc épanouissants [...] Tout l’intérêt de Maipoils réside dans une glorification de la différence pouvant exister par la force du nombre», peut-on lire sur le site de l’initiative.