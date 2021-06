Jusqu’au 15 février, une série d’installations lumineuses réalisée par ISM Art et design évoque l’origine des trois clans fondateurs de la nation Mohawk: le clan de la Tortue, le clan de l’Ours et le clan du Loup. Les piétons peuvent en profiter pour s’instruire sur l’histoire de la communauté en scannant avec leur téléphone des codes QR qui renvoient vers des plateformes explicatives.

La découverte de milliers d’objets fabriqués par les Iroquoiens du Saint-Laurent sous l’intersection des rues Peel et Sherbrooke il y a un peu plus de deux ans a inspiré le projet.

«C’est une opportunité très intéressante de permettre aux gens d’en apprendre plus sur notre communauté, l’histoire et l’origine des clans», a souligné par voie de communiqué Kahsennenhawe Sky-Deer, la cheffe du conseil de bande de Kahnawake. «Notre nation se trouve juste à côté, à la sortie du pont Mercier, de l’autre côté du fleuve Saint-Laurent, et pourtant, peu de gens connaissent notre histoire.»