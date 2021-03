Lulu Hughes s'ouvre sur son cancer de l'utérus

Lulu Hughes était de passage à Deux filles le matin , ce lundi 25 novembre, et la chanteuse a donné des nouvelles encourageantes en ce qui a trait à son état de santé.

«Quand j’ai annoncé que je devais repasser par des traitements, j’ai été très discrète sur mon diagnostic pour plusieurs raisons. J’ai voulu protéger ma fille, beaucoup, parce que j’ai eu mon diagnostic à la fin mai. Elle devait terminer l’école, et je me disais: “Elle a ses examens qui s’en viennent, je veux éviter ça.” En fait, je n’ai pas menti, mais je n’ai pas dit toute la vérité», a-t-elle expliqué.

«Ils ont fait une pathologie pour se rendre compte que c’était une bonne tumeur qui s’attaque aux muscles, ce qui est assez rare. Ce ne sont pas des tumeurs très communes, et il y a de fortes chances de récidive, donc ils ont tout enlevé», a-t-elle confié.

«Plus vite je vais commencer, plus vite ça va être fini. Je continue mes shows, j’ai vraiment décidé de poursuivre ma vie normalement. J’ai dit à tout le monde autour de moi, à ma famille: “S’il vous plaît, la vie continue, je veux avoir du fun, ça ne me tente pas de brailler tout l’été.”»

«Si tu t’écrases, tu t’écrases et là tu meurs. Donc je me suis dit: “Je suis encore vivante, je ne suis pas morte et je vais tout faire pour le rester. La seule chose que tu peux contrôler, c’est toi, ta tête, tes émotions.” [...] C’est la seule affaire que je peux contrôler? Eh bien je vais le prendre le contrôle», a-t-elle conclu.