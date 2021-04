Lucie Laurier dévoile les paroles assez directes de sa première chanson, «Tueur à gages»

Lucie Laurier est sur le point de lancer sa première chanson, Tueur à gages. Un morceau dont la comédienne a écrit les paroles, tandis que son collaborateur Manu Pitois a signé la musique, les arrangements et la réalisation.

Et comme vous pouvez le constater, l’autrice n’y va pas avec le dos de la cuillère. Il est d’ailleurs assez difficile de ne pas dresser de parallèles entre ses paroles et ses déclarations controversées des dernières semaines, dont s’est particulièrement régalé La clique du plateau :

Ce monde est un chasseur de primes

Il met en joue

A la mainmise

Et quand il me fait la bise

Je sais toujours au fond de moi

Qu’un jour...

Il me butera