Lucie Laurier passe (enfin) dans le tordeur de Marc Labrèche

C’est un grand jour. Ce vendredi 2 octobre, Marc Labrèche et l’équipe de Cette année-là ont fait plus que leur devoir de citoyen en partageant une savoureuse parodie de la reine des complotistes québécois, Lucie Laurier, et du comédien David La Haye, personnifié ici par… un bout de haie (très bien joué, Marc).

«On est ici simplement pour rappeler qu’il faut passer l’Halloween sans masque et sans vaccin, et de préférence on crache sur les bonbons avant de les donner aux enfants pour créer une immunité collective naturelle. C’est Jacynthe René qui m’a donné ce truc-là. Et j’ai l’appui des Raëliens là-dessus. Fais tes recherches, Marc.»