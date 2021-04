Lucie Laurier dévoile sa première chanson, «Tueur à gages»

Facebook/Lucie Laurier

Lucie Laurier a dévoilé, ce lundi 22 juin, le fruit de sa plus récente collaboration avec le guitariste Stéphane Dufour et le musicien et réalisateur Manu Pitois. Une première chanson originale intitulée Tueur à gages, dont la principale intéressée avait révélé les paroles, disons, très imagées, la semaine dernière.

La pièce d’un peu plus de huit minutes met de l’avant une ambiance glauque, un ton dur et froid et une certaine impression d’urgence, allant de pair avec le texte, qui fait évidemment écho aux déclarations controversées effectuées par la chanteuse et comédienne depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Vous pouvez découvrir le résultat final ci-dessous.



Pour rappel, voici les paroles de Tueur à gages...

Ce monde est un chasseur de primes

Il met en joue

A la mainmise

Et quand il me fait la bise

Je sais toujours au fond de moi

Qu’un jour...

Il me butera

Ce monde est un mercenaire

Il te fait payer

Puis tu vas payer cher

Si tu veux sauver ta peau

Y aura vente aux enchères

J’t’avise de fermer ta gueule

Et ramper par terre

Rien de personnel

C’est les affaires

Memento Mori

Je me délivre de toi

De ton emprise sur moi

Toi qui renie Dieu

Je ne suis pas docile

Ma délivrance est là

Et ce n’est qu’en étant libre

Qu’on touchera l’au-delà

Ce monde n’est plus qu’un homme de main

Qui exécute

S’en lave les mains

Et quand il feint de s’émouvoir

Devant la veuve et l’orphelin

C’est pour mieux les livrer...

Aux requins

Ce monde est un tueur à gages

À la solde d’infects personnages

Pour qui tu n’es que matière

À prendre de dos

De travers

Au Diable ton existence

Et tes souffrances

Ce monde est un bourreau

Et il aura...

Ta peau!

Memento Mori