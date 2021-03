Lowe's ferme 34 magasins au Canada, dont 12 au Québec

Elijah-Lovkoff via Getty Images

BOUCHERVILLE, Qc — Confrontée à un déclin de ses ventes canadiennes, Lowe’s opte pour la voie de la rationalisation avec une autre vague de fermetures dans six provinces concernant 34 magasins jugés “sous-performants”, dont 12 au Québec.

En plus d’une réorganisation administrative, d’un processus de simplification des enseignes au Canada et d’une révision de l’offre de produits, Lowe’s Canada adoptera la plateforme informatique américaine de sa société mère.

«(C’est) afin d’éliminer les inefficacités ainsi que les doublons technologiques inutiles», a fait savoir le président et chef de la direction du détaillant américain, Marvin Ellison, dans le cadre d’une conférence téléphonique visant à discuter des résultats du troisième trimestre.

La décision annoncée par celui-ci survient seulement quelques semaines après que le géant de la quincaillerie eut nié des informations avancées par Québecor à l’effet que l’on s’apprêtait à délocaliser 200 emplois en technologies de l’information du siège social de Lowe’s Canada, situé à Boucherville, vers Bangalore, en Inde.

Par courriel, la division canadienne du géant américain a réitéré n’avoir «aucun plan» de transférer des emplois en Inde, sans toutefois préciser si la nouvelle stratégie informatique entraînera des licenciements à Boucherville.

«Les employés canadiens ont un rôle à jouer dans cette transformation; ils travailleront sur le développement d’une plateforme qui appuiera l’entreprise nord-américaine en entier», s’est-on limité à préciser.

Au troisième trimestre, les ventes comparables - un indicateur clé dans le secteur du commerce de détail - ont poursuivi leur déclin au Canada, a expliqué aux analystes M. Ellison, en évoquant un retour à la table à dessin.

«Nous avons d’excellents associés au Canada, a-t-il dit. Nous leur avons laissé un modèle très complexe qui limitait leur capacité à bien servir les clients. Il était très difficile de créer des synergies entre le marketing, le marchandisage, l’approvisionnement et même dans les systèmes informatiques.»

Les enseignes Lowe’s, Rona et Réno-Dépôt «ne disparaîtront pas», a fait savoir la division canadienne du géant de la quincaillerie, qui étudiera «toutes les options stratégiques» en ce qui a trait à Ace et Dick’s Lumber.

Il y a environ un an, Lowe’s, qui a acquis Rona en 2016 pour 3,2 milliards $, avait procédé à une réduction de la taille de son réseau canadien en fermant 27 magasins. À la fin octobre, environ 60 postes en comptabilité avaient été éliminés au siège social canadien de Boucherville.

Les magasins touchés - 26 Rona, six Lowe’s et deux Réno-Dépôt - seront fermés à la fin janvier. Au Québec, 11 Rona et un Réno-Dépôt fermeront leurs portes. On effectuera également neuf fermetures en Ontario, six en Alberta, trois en Nouvelle-Écosse, trois en Colombie-Britannique et une autre en Saskatchewan.

Globalement, le détaillant américain a engrangé des profits de 1,05 milliard $ US, ou 1,36 $ US par action, au troisième trimestre, sur des recettes de 17,4 milliards $ US, en progression de 2,2 pour cent.

Stratégie classique

Lowe’s Canada, qui a fait savoir que son président par intérim Tony Cioffi n’était pas disponible pour des entrevues, n’a pas voulu fournir de chiffres sur le nombre d’employés touchés dans les magasins.

Toutefois, selon le président du conseil provincial des Travailleurs unis de l’alimentation (TUAC-FTQ), Tony Filato, on parle d’environ 500 personnes qui travaillent dans les 12 magasins québécois qui mettront la clé sous la porte. Le syndicat représente les salariés de deux établissements touchés.

«J’ose espérer que les autres détaillants à la recherche de personnel vont reconnaître l’expertise de ces employés dans la quincaillerie, les embaucher et reconnaître leurs compétences», a souligné M. Filato au cours d’un entretien téléphonique.

Selon le professeur titulaire au Département de management à HEC Montréal Louis Hébert, le couperet est une fois de plus tombé chez Lowe’s parce que le détaillant a de la difficulté à faire croître ses ventes et augmenter ses prix.

Bien que le marché soit en légère croissance au Canada, ce sont visiblement des concurrents comme BMR, Patrick Morin et Canac qui semblent en profiter, croit le spécialiste en fusions et acquisitions.

«Si Rona n’est pas capable d’améliorer ses ventes, c’est certain que toute augmentation de profit va passer par un autre moyen», a souligné M. Hébert, en s’interrogeant sur les prochaines décisions à venir.

Des répercussions

Au troisième trimestre, Lowe’s a comptabilisé une charge de 53 millions $ US liée à la révision stratégique de ses activités canadiennes, qui s’est notamment soldée par le départ de son dirigeant, Sylvain Prud’homme, en octobre dernier.

Le détaillant inscrira également une charge avant impôt oscillant entre 175 millions $ US et 225 millions $ US au quatrième trimestre. Celle-ci est attribuable à la liquidation de stocks, à un amortissement accéléré et à des indemnités de départ.

Puisque les résultats se font toujours attendre de ce côté-ci de la frontière, Lowe’s avait décidé, en début d’année, d’inscrire une charge de dépréciation d’environ 1,2 milliard $ CAN à l’endroit de sa division canadienne.

Au cours de l’automne, l’organisme Normes de la publicité avait également demandé au quincaillier de retirer l’inscription “authentiquement canadien” des magasins Rona, estimant que cela donnait une impression trompeuse de l’origine du propriétaire. L’entreprise avait contesté cette décision, sans succès.

À la suite de la restructuration, le réseau canadien du détaillant comptera 61 magasins Lowe’s, 20 Réno-Dépôt, environ 400 Rona corporatifs et affiliés, plus de 100 marchands Ace et cinq Dick’s Lumber.

Les magasins qui fermeront au Québec:

- RONA Granby 316, rue Denison Est, Granby

- RONA Sorel 1293, chemin des Patriotes, Sorel-Tracy

- RONA Bécancour 3365, boulevard Bécancour, Bécancour

- RONA Nicolet 2145, boulevard Louis-Fréchette, Nicolet

- RONA Saint-Tite 700, rue Notre-Dame, Saint-Tite

- RONA Trois-Rivières 15, rue Philippe-Francoeur, Trois-Rivières

- RONA Saint-Félix-de-Valois 3110 rue Henri-L. Chevrette, Saint-Félix-de-Valois

- RONA Carignan 2395, chemin de Chambly, Carignan

- RONA Saint-Lambert 707, rue Saint-Charles, Saint-Lambert

- RONA Saint-Sauveur 180, rue Principale, Saint-Sauveur

- RONA Bellefeuille - Saint-Jérôme 905, boulevard De La Salette, Saint-Jérôme