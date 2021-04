Loto-Québec suspendra la vente de billets «en personne»

MONTRÉAL — Loto-Québec suspendra bientôt la vente de billets «en personne» et fermera «le plus rapidement possible» ses terminaux de vente, afin d’éviter que des citoyens sortent de leur confinement simplement pour aller s’acheter des billets de loto.

«À la suite de la conférence de presse du premier ministre du Québec aujourd’hui, et conformément à son engagement de se conformer aux mesures émises par le gouvernement, Loto-Québec a entamé les étapes afin de suspendre la vente de billets de loterie et de fermer le plus rapidement possible ses terminaux de vente», indiquait-on dans un communiqué.

Cette mesure devrait s’appliquer chez les détaillants, comme les dépanneurs et les épiceries, mais aussi dans les stands de loterie exploités par des organismes à but non lucratif. Loto-Québec rappelle par ailleurs aux joueurs que l’achat et la vérification de billets de loterie en ligne sont toujours disponibles et que tous les achats déjà effectués demeurent valides pour les tirages à venir.