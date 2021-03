L'OTAN et les Américains ne s'entendent pas sur la militarisation de l'espace

Ces points de vue divergents entre l’alliance et son membre le plus important sont à bien des égards emblématiques des défis que doit relever le Canada dans le domaine spatial.

«En raison de l’alliance du Canada avec les États-Unis, des pressions pourraient être exercées pour que nous adoptions une ligne très similaire à celle des Américains, souligne le directeur général de l’Institut de droit aérien et spatial (IDAS) de l’Université McGill, David Kuan-Wei Chen. Je pense que nos dirigeants politiques et le ministère de la Défense nationale ont jusqu’à maintenant résisté à cela.»

En 2017, le gouvernement fédéral énonçait une politique globale au sujet des opérations spatiales des Forces armées canadiennes , reconnaissant leur importance pour la paix, la sécurité et la prospérité du pays. On soulignait la nécessité de protéger les satellites et autres actifs.

Le gouvernement reconnaissait aussi la nécessité de collaborer avec les partenaires du Canada au sein du Groupe des Cinq (États-Unis, Royaume-Uni, Australie et Nouvelle-Zélande) «dans le but de renforcer la dissuasion, d’améliorer la résilience des systèmes spatiaux dont dépendent les forces armées du Groupe des Cinq».

En juillet, le gouvernement fédéral a appelé à de nouvelles idées et de nouveaux moyens techniques pour protéger les satellites canadiens contre les menaces naturelles, comme les tempêtes solaires ou les débris spatiaux ainsi que contre des cyberattaques, le brouillage de signaux, les lasers et les missiles.

La mesure se veut défensive. Le gouvernement ne souhaite que rendre les satellites militaires et civils canadiens plus aptes à résister aux menaces. Pour le moment, rien n’indique que le gouvernement envisage d’acquérir des capacités spatiales offensives.

Selon M. Stoltenberg, la reconnaissance de l’OTAN de l’espace d’un point de vue opérationnel, au même titre que les forces aériennes, terrestres, marines et informatiques, reflétait son importance croissante pour la paix, la sécurité et la prospérité de la planète.

«L’espace devient de plus en plus important pour nos opérations et missions militaires, a-t-il déclaré. Cela concerne également la vulnérabilité, la résilience de nos sociétés civiles, car l’espace est très important pour la navigation, les communications et bien d’autres choses.»