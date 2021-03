Loi sur la laïcité de l'État: un syndicat d'enseignants poursuit le gouvernement

Il s’agit de la première action en justice contre la Loi 21 par un syndicat d’enseignants. La loi, adoptée en juin, fait déjà l’objet de contestations judiciaires de la part de la Commission scolaire English-Montréal et d’un groupe de défenseurs des droits civils et religieux.

Cette loi, a-t-il déclaré à La Presse canadienne, «viole ... la liberté de religion et de conscience des enseignants des écoles publiques et menace leurs conditions de travail».

Selon lui, soixante-quinze pour cent des membres de sa fédération sont des femmes, un groupe touché de manière disproportionnée par la loi sur la laïcité, car les femmes musulmanes comptent parmi les membres les plus visibles de la société québécoise qui portent des symboles religieux.

Sa fédération, a-t-il dit, demande à la Cour supérieure du Québec de «déclarer plusieurs articles de cette loi inconstitutionnels, inapplicables et non valides». Parmi les articles visés par la fédération, il y en a un qui oblige les fonctionnaires, tels que les enseignants, les policiers et les juges, à retirer tous les symboles religieux lorsqu’ils sont au travail.