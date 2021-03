Loi 101 au fédéral: la pression s'accentue sur le gouvernement Trudeau

Les maires des six plus grandes villes du Québec ont uni leur voix à celle du gouvernement du Québec et de divers groupes de la société civile pour réclamer cette action dans une lettre ouverte publiée par le «Journal de Québec», jeudi.

Parmi les signataires, on retrouve la mairesse de Montréal, Valérie Plante, le maire de Québec, Régis Labeaume, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, le maire de Laval, Marc Demers, et la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Lors de la période de questions, le Parti conservateur et le Bloc québécois ont plaidé que «tout le monde est d’accord» à ce sujet, sauf le gouvernement libéral de Justin Trudeau, et que ce dernier se retrouve de plus en plus «isolé» en refusant de prendre position.