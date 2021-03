Loi 101 pour les entreprises à charte fédérale: O'Toole d'accord avec Legault

M. O’Toole dit avoir relaté à M. Legault son expérience comme avocat pour une multinationale américaine qui avait dû s’adapter pour respecter les lois linguistiques au Québec et a noté que les plus petites entreprises avaient dû suivre le pas aussi par le passé.

«Bien il va de soi qu’on doit encore toujours plus protéger le français. Et puis en même temps, on doit être là pour faire respecter le bilinguisme au pays et protéger nos minorités linguistiques», a répondu la ministre des Langues officielles, Mélanie Joly.