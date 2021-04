Un milliard $ pour empêcher les Canadiens vulnérables de devenir des sans-abri

Ottawa prévoit dépenser 1 milliard $ au cours des six prochains mois afin que les municipalités et les autres instances qui fournissent des logements puissent empêcher les Canadiens vulnérables de devenir des sans-abri.

L’Initiative pour la création rapide de logements vise «à répondre aux besoins urgents des Canadiens vulnérables» en «créant rapidement de nouveaux logements abordables». Les fonds, administrés par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), seront offerts aux municipalités, aux provinces et aux territoires, aux gouvernements et aux organisations autochtones, ainsi qu’aux organismes sans but lucratif.