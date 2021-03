Locaux ou pas, politisés ou non, qui sont les manifestants qui défilent aux États-Unis?

La mort de George Floyd les a fait descendre dans la rue avec une colère parfois violente. Qui sont ces manifestants, en qui Donald Trump et d’autres dirigeants voient des groupuscules radicaux, alors que le tableau est plus nuancé sur le terrain?

De Philadelphie à Los Angeles, en passant par New York et évidemment Minneapolis, épicentre du mouvement où George Floyd est mort plaqué au sol, le cou sous le genou d’un policier, les scènes de violence urbaine se multiplient.

Si une importante partie des heurts les plus graves, notamment à New York, ont eu lieu en soirée après la conclusion des marches les plus importantes, la violence s’est aussi exprimée en plein jour dans certaines villes.

Un pays «inflammable»

«Un chômage de masse, une épidémie qui a mis en lumière des inégalités meurtrières en matière d’accès aux soins et sur le plan économique», a-t-elle énuméré, «des ados désoeuvrés, de la violence policière, des extrémistes de droite qui rêvent d’une seconde guerre de sécession et un président toujours prêt à jeter de l’huile sur le premier feu venu.»

Dans les grands cortèges qui ont réuni plusieurs milliers de personnes samedi à Los Angeles et New York, le ton des slogans et des pancartes était souvent plus dur que lors des grands rassemblements de 2014, après la mort de Michael Brown, un adolescent noir tué par la police à Ferguson (Missouri).