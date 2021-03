LNH: vers un retour au jeu avec les Canadiens «en séries»

Icon Sportswire via Getty Images

«Plusieurs détails restent à négocier, et une entente sur la formule serait soumis à l’accord des parties sur toutes les questions relatives à la reprise du jeu.»

D’autres détails inclueraient notamment des protocoles relatifs à la santé et à la sécurité.

En vertu de la proposition mise de l’avant par un comité conjoint de la LNH et de l’AJLNH, les quatre meilleures équipes de chacune des deux associations s’affronteraient pour déterminer leur position au classement.

Ces équipes seraient les Bruins de Boston, le Lightning de Tampa Bay, les Capitals de Washington et les Flyers de Philadelphie, dans l’Est, et les Blues de St. Louis, l’Avalanche du Colorado, les Golden Knights de Vegas et les Stars de Dallas, dans l’Ouest.