La LNH espère un retour à l'entraînement (restreint) dès le début juin

Graham Hughes/La Presse canadienne Jonathan Drouin et Max Domi pourraient bientôt retrouver leurs coéquipiers sur une patinoire. (photo d'archives)

La LNH espère que les joueurs seront bientôt de retour dans les installations des équipes – mais en faisant preuve de beaucoup de précautions.

La ligue, contrainte de suspendre sa saison le 12 mars en raison de la pandémie de la COVID-19, a publié lundi une note de service annonçant qu’elle vise le début du mois prochain comme date de la phase 2 de son protocole de retour au jeu, y compris l’ouverture des centres d’entraînement et la permission à de petits groupes de volontaires de s’entraîner sur et hors glace.

“Nous n’avons pas encore déterminé quand précisément la phase 2 commencera ou combien de temps elle durera, indique la note. Nous continuons de suivre l’évolution des choses dans chacun des marchés des équipes et nous pourrons ajuster le calendrier, le cas échéant, après discussion avec toutes les parties concernées.”

La LNH, qui a travaillé en étroite collaboration avec l’Association des joueurs de la LNH sur une approche progressive, a mentionné que même si elle considère le protocole comme “très complet ... (il) ne peut pas prévenir tous les risques”.

“Il existe une gamme de scénarios cliniques, allant du bilan très léger à fatal, poursuit la note de 22 pages. La COVID-19 affecte généralement les groupes plus âgés et ceux qui ont des conditions médicales existantes, plus que les personnes plus jeunes et autrement en bonne santé.

“Nous sommes conscients que les joueurs et le personnel ont des membres de la famille qui peuvent se retrouver dans ces catégories vulnérables.”

Si le plan de la phase 2 obtient le feu vert, les séances sur glace seront sans contact et impliqueront jusqu’à six joueurs, qui devront maintenir une distance physique à tout moment. Les joueurs seront tenus de porter des masques lorsqu’ils entrent et sortent des installations et lorsqu’ils ne sont pas en mesure de se distancier physiquement.

“Les couvre-visages (en tissu ou masque de type chirurgical) doivent être portés à tout moment – sauf pendant les exercices – à l’entrée ou à la sortie des installations du club et à l’intérieur où la distanciation sociale ne peut être maintenue, poursuit la note. Les joueurs ne sont pas tenus de porter un couvre-visage lorsqu’ils font de l’exercice ou sur la glace.”

Les équipes ne sont pas non plus autorisées à obliger un joueur à revenir dans la ville d’origine d’un club pour effectuer les mesures de quarantaine nécessaires avant le début des entraînements. Les entraîneurs et les dirigeants seront autorisés à regarder, mais pas à participer, aux entraînements informels.

Les deux dernières phases du protocole de retour au jeu – des camps d’entraînement suivis d’une reprise du jeu – ne sont pas mentionnées dans la note. Lors de la phase 1, qui se poursuit après un certain nombre de prorogations, les joueurs ont été invités à se soumettre à une quarantaine volontaire lorsque le nouveau coronavirus a causé l’interruption de la plupart des sports il y a une dizaine de semaines.

Le comité de retour au jeu de la LNH et de l’Association des joueurs a établi les détails du retour au jeu s’il est autorisé cet été. Vendredi, le comité exécutif du syndicat a donné son accord à de nouvelles négociations pour la présentation de séries éliminatoires à 24 équipes.

Contrôles serrés

La note de la phase 2 transmise aux équipes dimanche et rendue publique lundi indique également que les joueurs et le personnel seront soumis à des tests d’écouvillonnage nasal de la COVID-19 deux jours avant le début de l’entraînement, et seront testés deux fois par semaine par la suite. Ils devront également réaliser des contrôles quotidiens de la température et des symptômes à la maison avant de se rendre dans les locaux de l’équipe.

Les clubs doivent également effectuer “un contrôle séparé de la température et des symptômes à l’entrée des installations du club.”

“Comme principe primordial, le contrôle des joueurs asymptomatiques et du personnel du club doit être fait dans le contexte d’une capacité de tests excédentaires, afin de ne pas priver les travailleurs de la santé, les populations vulnérables et les individus symptomatiques des tests de diagnostic nécessaires”, indique le mémo.

Les joueurs qui vivent dans des marchés de la LNH autres que ceux où ils jouent seront autorisés à utiliser les installations locales, sous réserve de la disponibilité, ce qui signifie qu’ils n’auront pas à retourner dans les villes d’origine de leur équipe pour la phase 2.

La plupart des joueurs de la LNH n’ont pas sauté sur la patinoire depuis que la ligue a interrompu son calendrier, bien que certains, y compris un certain nombre de joueurs suédois qui sont rentrés chez eux, ont patiné ces dernières semaines.

La ligue a demandé que tout joueur ou membre du personnel qui développe des symptômes de la COVID-19 au cours de la phase 2, y compris la toux, l’essoufflement, des douleurs thoraciques, de la fièvre ou des frissons, des douleurs musculaires (non liées à l’exercice), une perte de l’odorat ou de goût, des symptômes de la grippe ou gastro-intestinaux devraient immédiatement informer les autorités médicales et s’auto-isoler.

Si un test à la COVID-19 revient positif, l’équipe du joueur ou du membre du personnel effectuera le traçage des contacts conjointement avec les réglementations sanitaires locales.

En plus de jeter les bases de la phase 2 et de poursuivre les discussions sur le format des éliminatoires à 24 équipes, de nombreux autres obstacles se dressent devant la LNH et l’Association des joueurs avant la reprise des matchs.

Si la LNH reprend ses activités cet été, il est presque certain que des équipes seront regroupées dans des villes centrales en Amérique du Nord – Vancouver, Edmonton, Toronto et Las Vegas seraient du lot – avec des matchs se déroulant à huis clos.

La Coupe Stanley est décernée chaque année depuis 1893, à l’exception de 1919 en raison de l’épidémie de la grippe espagnole et de 2005, lorsqu’un lock-out a entraîné l’annulation de toute la saison.