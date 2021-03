«La vraie nature»: Jean-Philippe Dion révèle les dessous de son émission

Bertrand Exertier

Sur la couverture du beau livre de La vraie nature se trouve la toute première photo officielle de Jean-Philippe Dion et de l’émission, prise en 2017. Une jolie façon de «partir de la base» pour l’animateur et l’équipe derrière la populaire émission; ce livre ayant été imaginé dans le but de poursuivre l’aventure La vraie nature, et d’offrir un accès privilégié au public à cet l’univers, ses dessous, ses secrets, et aux petits bonheurs de ces week-ends passés au désormais mythique chalet.

Une montagne russe d’émotions

Jean-Philippe Dion s’est levé un matin avec une nouvelle idée, celle de créer un beau livre, sorte d’extension de l’émission qu’il anime avec grande douceur et compréhension. Pour lui, il était primordial que ce livre soit un bel objet, imprimé sur du papier recyclé et au style nature rappelant celui de la série.

N’ayant aucune idée de la marche à suivre pour faire naître un bouquin, l’animateur a déniché deux auteurs : ses amis proches Martin Boisclair (qui est aussi le coordonnateur aux invités) et Martin Grenier (qui fait partie de l’équipe numérique de l’émission). Le trio s’est enfermé dans un chalet (celui de Jean-Philippe et non celui de l’émission) pour placer les pièces de ce casse-tête qu’était celui de faire des choix – déchirants! – et des sacrifices afin de créer ce livre truffé de souvenirs.

Conçu à l’image de l’émission, qui se veut «une montagne russe d’émotions», le livre de La vraie nature présente aussi une courbe dramatique avec ses textes tantôt émouvants, tantôt lumineux, ses photos d’artistes prises sur place et celles d’archives utilisées pendant l’émission, ses recettes réconfortantes et ses segments comiques ajoutés.

«Je voulais vraiment que ça ressemble à La vraie nature et qu’en lisant, le lecteur ait l’impression de vivre au chalet, explique Jean-Philippe Dion. Il y a plein de choses dévoilées dans ce livre qui n’ont jamais été dévoilées en entrevue. Par exemple, la raison pour laquelle je ne suis jamais présent quand les invités arrivent au chalet (le but étant de forcer les invités à discuter entre eux sans que je ne sois là pour initier la discussion).»

Outre les histoires des artistes invités à l’émission, l’animateur - qui s’est chargé ici du travail de direction artistique – explique avoir un faible, notamment, pour les segments ajoutés du livre.

«On explique comment corder ta corde de bois et même comment décrire la personnalité d’un homme selon sa corde de bois, dit-il en riant. Ou encore, comment te remettre d’une gueule de bois, parce que c’est arrivé que des artistes se réveillent un peu mal en point à l’émission. Quoi mettre dans ton garde-manger de base dans un chalet aussi et comment faire des chandelles maison… Encore là, le but est de faire vivre aux lecteurs une expérience digne de La vraie nature.»

Aux recettes imaginées par Martin Boisclair (qui sont souvent concoctées à La vraie nature par les chefs Yves et Jessica) viennent s’ajouter celles avec lesquelles certains invités sont arrivés.

«L’osso buco de Lara Fabian, les boulettes de Michel Bergeron (avec lesquelles il avait d’ailleurs reçu Céline et René lors d’un souper, ce qui est de loin mon anecdote préférée!) ou le jambon au foin de Janette Bertrand (elle qui était tellement inquiète à ce sujet lors de l’émission) se retrouvent dans le livre. Il y a des recettes réconfortantes ; des soupes, des fondues et des drinks. D’ailleurs, la recette de drink de Maripier Morin est simple : tu prends n’importe quelle consommation et tu mets le double d’alcool. (rires)»

Courtoisie

Authentique Jean-Philippe

Les textes retrouvés dans le livre de La vraie nature ne se veulent pas des retranscriptions de ce que les invités ont raconté devant les caméras, mais bien des textes issus des lectures - par les auteurs - des pré-entrevues, des rushs de tournage et des dossiers de recherche de l’émission. Une façon d’apporter une perspective nouvelle sur ce que les invités ont choisi de livrer lors de leur fameux passage au chalet.

Il en a été de même d’ailleurs pour Jean-Philippe qui, en relisant les histoires de certains artistes, avoue s’être identifié à certains d’entre eux.

«Il y a certaines histoires que je n’avais pas vues comme ça pendant le tournage, parce que je n’avais peut-être pas assez de recul, explique-t-il. Celle de Gino Chouinard, par exemple, lorsque j’ai lu dans le livre qu’il s’était fait dire toute sa vie par ses parents de ne pas faire de bruit et de ne pas déranger, car ils avaient des locataires. Moi, mon père me répétait tout le temps : ″Ne fais pas ta vedette″⁣. Ce qui voulait dire: ne prends pas trop de place, ne parle pas trop fort. C’est ce qui fait que quand je suis arrivé dans ce métier-là, ç’a été difficile pour moi de m’extérioriser et de faire éclater mon cocon, parce que j’avais tellement ça ancré à l’intérieur de moi. En lisant Gino, ça m’a rappelé ce que j’ai vécu.»

Dans le top des rencontres marquantes qu’a faites l’animateur au fil des émissions, il cite, les yeux brillants, celles avec France Castel («qui est d’une lucidité et d’une vivacité d’esprit»), Patsy Gallant, Lise Dion et François Bellefeuille, avec qui il a parlé de santé mentale, les faisant réaliser que leurs parents avaient peut-être même été hospitalisés au même endroit au même moment.

«Je suis devenu un animateur avec La vraie nature, ajoute celui qui dit trouver autant son plaisir en animant qu’en instaurant des projets divers. C’est grâce à cette émission que j’anime le gala Artis, ça m’a positionné comme animateur dans l’industrie et j’ai eu la chance que ça arrive avec le plus beau show qui pouvait arriver dans ma vie. Tellement que c’est confrontant pour moi; je me dis : ″Le jour où ça va s’arrêter, qu’est-ce que je vais faire?″⁣ Je ne peux pas demander mieux.»

Le livre La vraie nature est disponible dès maintenant dans toutes les bonnes librairies. L’émission reviendra en ondes à l’hiver.