Quelles écoles ont été touchées par la COVID-19? Voici la liste.

Sally Anscombe via Getty Images

Elle présente les établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de la formation générale des adultes ainsi que les centres de formation professionnelle ayant rapporté au moins un cas chez les élèves ou les membres du personnel, entre le 26 août et le 3 septembre.

“Cette liste représente une première étape dans la volonté du ministère de la Santé et des Services sociaux et du ministère de l’Éducation de tenir la population _ et particulièrement les parents _ au fait de la propagation du virus au sein du réseau scolaire”, est-il indiqué dans un communiqué diffusé en fin d’après-midi vendredi.