COVID-19: voici la plus récente liste des CHSLD où la situation est critique

Le gouvernement rend maintenant publique une liste des CHSLD touchés par l’épidémie du coronavirus. On y retrouve principalement le nombre cumulatif de résidents infectés confirmés et le pourcentage de ces résidents sur le nombre de lits au permis de la résidence.



Mise à jour 14/05/2020: Après avoir cessé de publier ces informations pendant près de deux semaines, le Ministère de la santé et des services sociaux publie de nouveau quotidiennement la liste des CHSLD touchés et inclut dorénavant le nombre de décès liés à la COVID-19. On n’y retrouve toutefois plus les résidences privées pour aînés.