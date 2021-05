Au moins un CHSLD touché par la pandémie de COVID-19 manque sur la liste des milieux de vie pour aînés affectés tenue par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

La directrice générale du Centre Le Cardinal, Sylvie St-Hilaire, ne s’explique donc pas pourquoi son établissement est absent de la liste. «Je vais être honnête avec vous, moi-même je me pose la question», a-t-elle affirmé en entrevue avec le HuffPost Québec, lundi matin.

«On transfère chaque jour l’information à notre CIUSSS, qui la transfère au ministère. On collabore, on n’a rien à cacher», assure-t-elle.

La gestionnaire est d’ailleurs convaincue que le CIUSSS a bel et bien reçu l’information. «Ils ont un tableau à remplir. Si je retarde, on m’appelle pour que je l’envoie», dit-elle.

Le gouvernement rend publique la liste des CHSLD et résidences privées pour aînés touchés par l’épidémie de coronavirus depuis le 14 avril, soit plus d’une semaine après le premier cas déclaré par le Centre Le Cardinal.

Plus de 180 CHSLD et RPA figuraient sur la liste lors de sa plus récente mise à jour, samedi, mais pas le Centre Le Cardinal.