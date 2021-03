Lionel Messi veut quitter le FC Barcelone

AP Photo/Manu Fernandez Le FC Barcelone et Lionel Messi ont été éliminés de la Ligue des champions en quarts de finale.

Avec ou sans Lionel Messi, le prochain entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, sait déjà qui ne cadrera pas dans les plans la saison prochaine.

Parmi les joueurs ciblés, on retrouve quelques éléments importants des dernières années, incluant Luis Suarez, Arturo Vidal, Ivan Rakitic et Samuel Umtiti. Quelques heures plus tard, le Barça a confirmé que Messi avait demandé un transfert par l’entremise d’un document.

L’Argentin, qui est âgé de 33 ans, a remporté un record de six Ballon d’Or remis au meilleur joueur de la planète pendant son séjour avec le club catalan, et il a contribué à la conquête de 10 titres de la Ligue espagnole et quatre autres de la Ligue des Champions de l’UEFA.

Cependant, sa tentative de quitter le FC Barcelone pourrait entraîner une bataille juridique entre les deux parties au sujet d’une clause incluse dans son contrat.

Le FC Barcelone a mentionné que le document présenté par Messi faisait référence à une clause qui lui permettrait de quitter sans pénalité à la fin de la saison. Le club a rétorqué que la date limite pour se prévaloir de cette clause avait été franchie en juin, et qu’en conséquence il demanderait des conseils juridiques.

La saison en Espagne aurait dû se conclure en mai, mais celle-ci a été repoussée à cause de la pandémie de coronavirus.

Ni le club ni l’entraîneur n’a dévoilé publiquement les plans, mais il a été rapporté que les quatre joueurs ont été informés des décisions de Koeman.

Leurs départs marqueraient un profond changement au sein de la première équipe, tel que promis par le club après que sa saison eut pris fin avec une humiliante défaite de 8-2 contre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions.

Cette défaite a aussi soulevé des points d’interrogation concernant l’avenir de Messi, qui n’a pas hésité à critiquer les décisions du club au cours de la saison. Toutefois, le président Josep Bartomeu et Koeman ont affirmé qu’ils espéraient le retour de l’attaquant argentin. Toutes les parties ont néanmoins reconnu le besoin de remanier la formation vieillissante, alors que le FC Barcelone n’a pas gagné un seul titre cette saison, une première depuis 2007-08.

Le FC Barcelone a terminé deuxième dans le championnat espagnol, derrière le Real Madrid.

La restructuration a commencé avec le congédiement de l’entraîneur Quique Setien, quelques jours après la défaite contre le Bayern. Une élection présidentielle est aussi prévue pour mars.

Parmi les attaquants qui pourraient intéresser le Barça, on retrouve Memphis Depay, de l’Olympique lyonnais, et Lautaro Martinez, de l’Inter Milan. Martin Braithwaite et Francisco Trincao pourraient aussi voir leurs responsabilités augmenter.

Les changements au sein de la formation devraient également aider financièrement le FC Barcelone, touché durement par la pandémie de nouveau coronavirus.