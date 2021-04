Le libraire Indigo s'attend à entre 10 et 12 mois de conditions difficiles

THE CANADIAN PRESS/Craig Wong

THE CANADIAN PRESS/Craig Wong

TORONTO — Indigo Books & Music prévoit être confrontée à un «ensemble de conditions nuisibles» pendant environ un an en raison de la COVID-19 .

La société torontoise, qui a dévoilé ses résultats financiers pour le quatrième trimestre mardi après la fermeture des marchés, avait prévu un solide premier trimestre et s’attendait à pouvoir renouer avec la rentabilité.

La chaîne de magasins spécialisés dans les livres, les cadeaux et les jouets a attribué sa plus forte perte à des charges de dépréciation et des charges d’impôts reportés, ainsi qu’au fait qu’elle a continué à verser les salaires à ses employés jusqu’à la fin mars malgré la fermeture de ses établissements.