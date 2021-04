Opération à Saint-Hubert en lien avec la lettre contaminée destinée à Trump

L’unité de sécurité nationale de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) menait lundi une opération majeure à Saint-Hubert, sur la Rive-Sud, en lien avec la lettre contaminée à la ricine envoyée à la Maison-Blanche et destinée au président américain Donald Trump.

L’équipe d’intervention en cas d’incident chimique, biologique, radiologique, nucléaire et explosif, une unité spécialisée composée des Forces armées canadiennes et de la GRC, est mise à contribution «pour s’assurer que la fouille se fasse de façon sécuritaire». Des policiers et des pompiers de Longueuil, de même qu’une ambulance, sont également présents.